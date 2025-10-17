Російські війська збили свій літак під час відбиття дронів на тимчасово окупованій території Криму.
Про це в етері телеканалу "Апостроф" сказав речник Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначає, що в Криму палало не тільки на нафтобазі завдяки влучанню українських дронів.
"Продовжує там палати. Але сьогодні запалало вже і в іншому місці. Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак над Кримом. Боротьба триває", - повідомив Плетенчук.
На уточнююче питання журналістки чи є деталі щодо цього літака, Плетенчук віджартувався. "Деталі зараз збирають на території Криму", - сказав він.
За його словами, судячи з інформацій у Криму у ворога палива стане ще менше, бо запалала друга нафтобаза. "Будемо сподіватися, що ця робота буде триватиме в такому ж темпі з нашого боку в Криму і надалі", - наголосив речник ВМС ЗСУ.
Моніторингові чати повідомляють, що кацапи, попередньо, збили свій же Су-30СМ.
Вибухи в Криму - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 жовтня в анексованому Криму прогриміла серія потужних вибухів. Є влучання в обʼєкти російських загарбників.
За даними каналу "Кримський вітер", селище Гвардійське вночі атакували БПЛА. Внаслідок "прильотів" горить нафтобаза.
Очевидці публікують кадри пожежі на нафтобазі у Гвардійському. Зазначається, що ближче ранку пожежа стала потужнішою. Стовп густого диму видно навіть у Сімферополі.
У жовтні українські дрони уразили вже не вперше нафтобазу у Феодосії.
Тоді речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що у цивільних в Криму вже є проблеми з заправками автівок, вони проходять квест "знайди заправку".