Зустріч стала подарунком для Орбана та приниженням для ЄС, який роками намагався ізолювати угорського лідера через його проросійську політику.

Майбутня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, оголошена для "обговорення України", викликала хвилю обурення в Європі. Для Брюсселя це — приниження, для прем’єра Угорщини Віктора Орбана — політичний тріумф, пише The Telegraph.

Європейські дипломати вже називають саміт "ударом по ЄС", адже переговори між США та Росією пройдуть у країні, яка неодноразово блокувала спільні рішення блоку щодо України та підтримує тісні зв’язки з Кремлем.

Орбан — "кіт, якому дістали вершки"

Прем’єр Угорщини, відомий своєю проросійською позицією, уже багато років конфліктує з Києвом і виступає проти санкцій ЄС, введених після вторгнення Росії. Він також заявляв, що заблокує вступ України до Євросоюзу, і звинувачував Київ у "утисках угорської меншини".

Тепер Будапешт став символом політичного реваншу Орбана. Як зазначає видання, "для прем’єра це величезне досягнення, а для Європи — приниження".

Орбан — єдиний лідер ЄС, який відкрито підтримав Трампа ще під час його першого президентського терміну. Він залишався вірним і під час поразки Трампа у 2020 році, а нині знову став одним із головних союзників руху MAGA у Європі.

Американський президент не приховує симпатії: під час виступу на саміті в Єгипті Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером", попри критику з боку інших європейських політиків.

Після повернення до Білого дому Трамп навіть запозичив деякі політичні ініціативи з угорського досвіду, включно з консервативним законодавством щодо гендеру.

Саміт, що дратує Брюссель

Для Європи проведення саміту США–Росія в країні, яка не визнає ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, виглядає як виклик. Угорщина вийшла з МКС цього року, що робить її безпечним місцем для візиту російського диктатора, обвинуваченого у воєнних злочинах.

ЄС, який і без того був відсунений на другий план у спробах мирного врегулювання війни, сприймає цей крок як демонстративне ігнорування його ролі.

Аналітики зазначають, що вибір Будапешта — це не лише жест подяки Трампа своєму союзнику, а й спроба показати: світовий порядок можна будувати без участі Брюсселя.

Саміт у Будапешті — це не просто дипломатичний маневр, а символічна нагорода Орбану та водночас удар по ЄС, який роками намагався його ізолювати, пише The Telegraph.

Саміт Путіна і Трампа у Будапешті

Вчора Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

Натомість президент України Володимир Зеленський та його команда були здивовані заявою Трампа про домовленість із Путіним провести нову зустріч в Угорщині, повідомляє Axios.

Цей крок викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників США у Європі, пише Bloomberg. Експертка Центру нової американської безпеки Селеста Валландер попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає змогу "надіслати світові сигнал, що саме він контролює ситуацію".

