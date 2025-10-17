Орбан заявив, що "крім Будапешта, в Європі немає іншого такого місця", де могли б зустрітися Путін і Трамп.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер увечері віддав розпорядження створити оргкомітет з підготовки саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, робота вже почалася. Про це прем'єр Угорщини розповів в інтерв'ю в ефірі місцевої радіостанції, пише magyarnemzet.hu.

Орбан розповів, що ввечері в четвер говорив телефоном із Трампом, а сьогодні має намір поговорити з Путіним.

Він також заявив, що "є багато місць за межами Європи, де можна було б провести таку зустріч, але, крім Будапешта, в Європі немає іншого такого місця". Водночас він назвав Угорщину "єдиною миролюбною країною, яка останні три роки відкрито, гучно й активно виступає за мир".

Відео дня

Він повідомив, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися через тиждень після зустрічей глав МЗС Росії і США, яка запланована наступного тижня.

"Учора президент (Дональд Трамп) сказав, щоб ми готувалися, на порядку денному зустріч двох міністрів закордонних справ... Вони (з Путіним) вирішили, що два міністри закордонних справ спробують розв'язати питання, що залишилися, протягом тижня, а потім, за тиждень, вони вже зможуть приїхати сюди, в Будапешт", - сказав він.

Зустріч Путіна і Трампа

16 жовтня Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Саміт може відбутися протягом наступних двох тижнів.

The Telegraph зазначає, що майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті для Брюсселя стане приниженням, тоді як для прем'єра Угорщини Віктора Орбана - політичний тріумф.

Вас також можуть зацікавити новини: