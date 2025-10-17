Колишнього радника Трампа підозрюють у витоку понад тисячі сторінок "цілком таємної" інформації.

Колишньому раднику з національної безпеки США за часів Дональда Трампа Джону Болтону висунуто федеральне звинувачення за 18 пунктами через неналежне поводження з секретною інформацією, повідомляє Fox News із посиланням на обвинувальний акт.

Згідно з документами, Болтона підозрюють у незаконній передачі понад 1100 сторінок секретних матеріалів, частина з яких мала гриф "Цілком таємно", а також у незаконному зберіганні цих документів у власному будинку в Меріленді. Обшук у маєтку провело ФБР 22 серпня 2025 року.

Серед даних, що могли бути розголошені, — розвіддані про терористичні атаки, інформація про агентів, плани ракетних запусків, а також деталі секретних операцій США і союзників.

"Болтон передавав надсекретну інформацію через особисті акаунти і зберігав документи вдома. Це — пряме порушення федерального закону", — заявив директор ФБР Каш Патель.

Розслідування, за словами джерел, розпочалося ще кілька років тому, але було призупинене адміністрацією Байдена з політичних причин.

Болтон, який після відставки став одним із найгучніших критиків Трампа, раніше звинувачував експрезидента у безвідповідальному ставленні до секретних матеріалів. Тепер, іронічно, сам опинився під слідством за аналогічними звинуваченнями.

Раніше Болтон опублікував мемуари "Кімната, де це сталося", у яких розповів, що Трамп просив Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням.

Нагадаємо, що у серпні агенти ФБР провели обшук у будинку Болтона після того, як він пішов на роботу. Вони конфіскували телефон його дружини, який був на видноті, а не при ній.

Газета Wall Street Journal розкритикувала цей обшук. Видання назвало обшук частиною "кампанії помсти" президента США.

