Він заявив, що "росіяни схильні думати, що вони досягають кращих результатів на полі бою, ніж є насправді".

Наразі ні Україна, ні Росія не готові до укладення мирної угоди, оскільки між сторонами існує занадто багато нерозв'язних протиріч. Про це заявив віцепрезидент США Дж.Д. Венс в інтерв'ю Newsmax.

"Хоч би як енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів підштовхувала людей підійти до рішення, в кінцевому підсумку обидві сторони повинні бути готові укласти угоду. І зараз, незважаючи на всю нашу роботу, а ми продовжимо її, росіяни та українці просто не досягли тієї точки, коли можуть укласти угоду", - заявив Венс.

Однак Венс заявив, що, на його думку, врегулювання все ще можливе, але для цього буде потрібно "ще набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань: росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді", - сказав він.

І це, за словами Венса, ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців, незважаючи на певний прогрес.

Він також зазначив, що адміністрація Трампа виявила, що мита мають більш ефективний вплив на Росію, ніж санкції.

"Мита виявилися досить ефективним інструментом переговорів із Росією", - продовжив Венс. "Але санкції десятиліттями застосовували в цьому конкретному регіоні світу і по всьому світу, і я не думаю, що вони дійсно працюють".

Він визнав, що цей процес став випробуванням для терпіння членів адміністрації, включно з його самим і Трампом.

"Так, іноді це дратує", - сказав Венс. "Так, [Трамп] іноді проявляє нетерпіння до всіх учасників".

Проте, "поки він продовжує працювати над цим, я думаю, президент твердо впевнений, що зможе укласти угоду. Я думаю, що він це зробить. Питання лише в тому, скільки часу це займе", - сказав Венс.

Війна в Україні - заяви Трампа

Після двогодинної телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп заявив, що готовий "шукати реальний шлях до миру", але відмовився коментувати можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk або введення нових санкцій проти Росії.

Він також оголосив про підготовку другої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним - цього разу в Будапешті.

