Два індійських НПЗ, за даними Reuters, вже замовили 4 мільйони барелів нафти не з Росії.

США та Індія провели продуктивні торговельні переговори. Індійські нафтопереробники вже скорочують імпорт російської нафти на 50%, повідомив виданню Reuters представник Білого дому.

Водночас джерела журналістів в Індії повідомили, що скорочення постачання російської нафти поки непомітне і може бути відображене у показниках імпорту за грудень та січень. За словами співрозмовників агентства, НПЗ вже розмістили замовлення на поставки сировини у листопаді. При цьому частина замовленої нафти має прибути у грудні.

За інформацією Reuters, два індійських нафтопереробних заводи купили 4 мільйони барелів гайанської нафти у американської компанії Exxon Mobil з поставкою в кінці 2025 або на початку 2026 року.

Зазначається, що найпотужніший завод в Індії - Indian Oil Corp вперше придбав два мільйони барелів гайянської нафти марки Golden arrowhead з постачанням у грудні чи на початку січня. Інший нафтопереробник, Hindustan Petroleum Corp, вперше купив нафту з родовищ Liza і Unity Gold, причому 2 мільйони барелів будуть поставлені протягом цього ж періоду.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення, Індія та Китаєм стали ключовими імпортерами російської нафти.

Індія та мита Трампа - останні новини

Ще влітку 2025 року на тлі потенційного запровадження США вторинних санкцій стосовно покупців російської нафти індійський посадовець заявив про те, що Нью-Делі зможе замінити сировину з РФ, якщо вона потрапить під обмеження.

Більше того деякі індійські НПЗ навіть тимчасово призупиняли імпорт російського "чорного золота".

Однак торгівельні суперечності між Вашингтоном та Нью-Делі і непублічна сварка президента США Дональда Трампа та прем’єра Індії Нарендри Моді позначилися і на планах прощання з російською нафтою. Індійські посадовці заявили, що не відмовляться від купівлі нафти у Москви.

Втім на тлі відновлення торговельних перемовин ситуація змінилася і 15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася відмовитися від російської нафти і деякі індійські заводи, за неофіційною інформацією, готуються скоротити купівлю російської сировини.

