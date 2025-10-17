Про маршрут польоту Путіна в Угорщину конкретної інформації поки немає.

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Будапешті може відбутися "протягом двох тижнів або трохи пізніше". Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков на брифінгу.

"Зустріч, дійсно, може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше... Це загальне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - заявив Пєсков.

Він також заявив, що рішення про проведення саміту Росія - США в Угорщині "ухвалювали обопільно".

Відео дня

За його словами, зустріч готуватиметься поетапно, оскільки потрібно вирішити багато питань. Їх почнуть опрацьовувати глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо.

"Спочатку зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати всі питання. Питань багато, потрібно визначити команди тощо. Тому все буде поетапно", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що про маршрут польоту Путіна в Угорщину конкретної інформації поки немає.

Коментуючи телефонну розмову Трампа і Путіна, Пєсков заявив, що детальний зміст розмови має залишитися за межами ЗМІ. При цьому він підкреслив, що Путін "гранично ясно виклав Трампу позицію РФ щодо "Томагавків".

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, оголошена для "обговорення України", викликала хвилю обурення в Європі. Для Брюсселя це - приниження, тоді як для прем'єра Угорщини Віктора Орбана - політичний тріумф, зазначають ЗМІ.

Також аналітики вказують, що, висловивши намір зустрітися з п

утіним, Трамп відповідно, відклав рішення про передачу Україні ракет Tomahawk.

Вас також можуть зацікавити новини: