Аналітики зазначають, що домовленість про нову зустріч Трампа та Путіна зменшила побоювання стосовно скорочення постачань нафти.

Ціни на нафту зранку 17 жовтня продовжили падати після досягнення п’ятимісячних мінімумів. Це відбулося на тлі анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, а також історичного рекорду видобутку американської нафти, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:24 за київським часом, вартість нафти марки Brent знизилася на 50 центів, до 60,56 долара за барель. Американська нафта марки WTI також подешевшала на 48 центів до 56,98 долара за барель.

16 жовтня Трамп і Путін домовилися про черговий саміт щодо війни в Україні. Зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів у Будапешті. Видання зазначає, що домовленості про зустріч Трампа та Путіна досягнуті на тлі тиску Вашингтону на Китай та Індію стосовно припинення закупівлі російської нафти.

Відео дня

Аналітики зазначають, що заява американського президента про майбутній саміт зменшила побоювання щодо скорочення постачання нафти на ринок. Ймовірно йдеться про потенційні обмеження для російської нафти.

"Побоювання щодо скорочення поставок (нафти, - УНІАН) зменшилися після того, як було оголошено, що Трамп зустрінеться з Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні", - зазначив аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Крім цього, видобуток нафти у США зріс до історичного рекорду - 13,636 мільйона барелів на добу, хоча Міжнародне агентство очікує зростання надлишку нафти на ринку у 2026 році. До того ж минулого тижня запаси нафти в США зросли на 3,5 ммільйона - до 423,8 мільйона барелів.

Ціни на нафту та саміт Трампа - Путіна

Зранку 14 жовтня ціни на нафту знижувалися на тлі очікуваного експертами Міжнародного енергетичного агентства профіциту сировини у 2026 році в обсязі 4 мільйона барелів на добу.

Втім 10 жовтня посол США в НАТО Метью Вітакер знову натякнув на санкції стосовно російської нафти, зазначивши, що США мають багато карт, аби змусити Росію піти на мир.

Більше того 15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп може запровадити 500% мита на китайські товари, якщо Пекін продовжуватиме закупівлю російської нафти. Такі новини сприяли зростанню нафтових цін та утримували їх від глибшого падіння.

Однак 16 жовтня, Трамп заявив про досягнення домовленості про нову зустріч з Путіним щодо завершення російсько-української війни. Він додав, що запровадження нових санкцій проти РФ наразі не на часі.

Вас також можуть зацікавити новини: