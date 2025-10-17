Очевидці повідомляють про приліт по нафтобазі, якою володіє найбільша мережа АЗС на території півострова.

В ніч на 17 жовтня в анексованому Криму прогриміла серія потужних вибухів. Є влучання в обʼєкти російських загарбників.

За даними каналу "Кримський вітер", селище Гвардійське вночі атакували БПЛА. Внаслідок "прильотів" горить нафтобаза. Стрілянина та вибухи почалися близько 02.40.

Також, попередньо, є влучення по складі боєприпасів. Крім того, щонайменше чотири гучні вибухи прогриміли у Сімферополі. Очевидці повідомляють про стовпи диму над містом. Наразі невідомо, що було атаковано.

Відео дня

Очевидці публікують кадри пожежі на нафтобазі у Гвардійському. Зазначається, що ближче ранку пожежа стала потужнішою. Стовп густого диму видно навіть у Сімферополі.

За даними "Кримського вітру", атакована нафтобаза в Гвардійському належить мережі АЗС ATAN.

"Схоже, тепер бензину та дизпалива у Криму стане ще менше. ТОВ "Кедр" є власником найбільшої в Криму мережі провідних автозаправних комплексів під брендом ATAN (налічує понад 100 АЗК). Крім цього, у власності ТОВ "Кедр" знаходиться мережа нафтобаз і парк бензовозів", - пише канал.

Крим сьогодні - головні новини

Раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що починаючи з 2014 року, Росія активно інвестувала у розвиток військової інфраструктури на Кримському півострові. За його словами, там є велика кількість військових обʼєктів. Окупанти називали Крим "нєпотопляємим авіаносцем", тому що там – п’ять військових аеродромів, де "все злітає та сідає".

Днями колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що тимчасово окупований Крим треба зробити "нежиттєздатним", аби уразити его Путіна. На думку військового експерта Романа Світана, удари по півострову можуть посприяти його звільненню від російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: