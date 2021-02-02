Жодних дозволів щодо виходу на європейський ринок для російського розробника надано не було.

МОЗ Вірменії схвалило використання так званої російської вакцини «Спутник V» проти коронавірусу.

Про це повідомляє Арменпресс.

Читайте такожВ Єврокомісії підтвердили переговори з розробником російської вакцини проти COVID-19

Раніше міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко і голова Роскомнагляду РФ Анна Попова були у Єревані й передали Вірменії зразки вакцини «Спутник V».

У Єревані стверджують, що у 15 добровольців після вакцинації російським «Спутник V» ускладнень не зафіксували.

Вакцина «Спутник V» на даний час зареєстрована в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщини, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея і Тунісі.

12 січня стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів веде переговори з розробником російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Водночас жодних дозволів щодо виходу на європейський ринок для російського розробника надано не було.

Що відомо про російську вакцину від COVID-19?

Видання Bloomberg писало, що в Росії чиновники й олігархи раніше інших отримали експериментальну вакцину від COVID-19. Хоча її безпечність й ефективність доведена не була.

У США не вірять, що Росія розробила безпечну й ефективну вакцину від COVID-19. Зокрема, головний інфекціоніст країни вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи клінічних випробувань.

Журнал Science зауважив, що Росія не скоро зможе користатися своєю вакциною. Адже сама знає, що її вакцина ще не готова. Про це свідчать реєстраційні документи самого препарату, якими хвалився Путін.

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Автор: УНІАН