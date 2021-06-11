Також говорять, що зняти маски зможуть і ті, хто перехворів на коронавірус й отримав імунітет.

Міністерство охорони здоров'я Бразилія планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Як пише Reuters, у своєму виступі Болсонару зазначив, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей. Також він додав, що зняти маски можуть і ті, хто перехворів на коронавірус й отримав імунітет.

"Вони (маски - ред.) корисні для інфікованих. Карантин призначений для інфікованих", - заявив президент Бразилії.

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Також міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії. Однак перед комісією Сенату він дав свідчення з розслідування, в якому зазначив, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски.

Зазначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000 осіб.

Однак вакцинація в країні просувається повільно - 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.

Зараз в країні проводиться розслідування, в рамках якого Сенат з'ясовує причетність Болсонару до такої ситуації. Президента звинувачують в тому, що він не серйозно ставиться до загрози коронавірусу і не робить достатньо для боротьби з хворобою.

А от у США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC). Там прийшли до такого висновку через нижчий ризик передачі інфекції на відкритому повітрі. Однак надягати маски як і раніше будуть вимагати в приміщенні, у всіх видах транспорту, незалежно від статусу вакцинації.

Зміна означає, що тепер люди зможуть знімати маски на вулиці в очікуванні поїзда, у внутрішньому дворі аеропорту або в транзитних режимах просто неба.

Федеральне управління цивільної авіації заявило на цьому тижні, що воно отримало близько 2900 повідомлень про недисципліновану поведінку пасажирів з 1 січня. У повідомленні йдеться, що надійшло 2200 повідомлень про те, що пасажири відмовляються надягати маски.

Зміна відбулася і після того, як адміністрація Байдена провела великі обговорення з транзитними союзами та іншими групами. Зараз адміністрація розглядає можливість внесення інших незначних змін щодо використання масок для транзиту в приміщенні. Наприклад, може з'явитися можливість у вакцинованих працівників авіакомпаній знімати маски в кімнатах, недоступних для громадськості.

Коронавірус у Бразилії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко