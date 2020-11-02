У період першої хвилі епідемії навесні безліч похоронів в країні відкладалися на термін до тижня.

В Іспанії співробітники будинків ритуальних послуг влаштували страйк. Смертність від коронавірусу зростає, і похоронники не справляються з навантаженням, що лише зростаэ.

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Як повідомляє EwroWeekly News, співробітники потребують додаткового персоналу на підмогу. Профспілки наполягають на необхідності збільшення штату організацій.

Страйки відбулися в країні 1 листопада – в День Всіх Святих, відомий також як День мертвих. Іспанці в цей день відвідують кладовища і поминають мертвих.

Зазначається, що в період першої хвилі епідемії коронавірусу навесні безліч похоронів в країні відкладалися на термін до тижня. Через збільшення числа похоронних церемоній співробітники просто не встигали проводити їх.

Зараз в Іспанії наростає друга хвиля епідемії. Кількість нових випадків захворювання і смертей зростає, хоча влада вводить жорсткі карантинні заходи.

За останніми даними, в Іспанії зафіксовано понад 1,1 млн випадків коронавірусу. Жертвами епідемії стали майже 36 тисяч осіб.

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Автор: Дмитро Захаров