У країні зафіксовано третій випадок смерті після щеплення.

Міністерство охорони Здоров'я Японії зареєструвало ще одну смерть серед вакцинованих від коронавірусу препаратом американської компанії Moderna.

Про це повідомляє NHK.

Померлий був чоловіком у віці 40 років. Хоча він помер ще 12 серпня, оголосити про це вирішили лише зараз.

Щеплення він отримав за день до цього. Доза препарату була взята з партії, яку раніше МОЗ Японії відкликав після виявлення невідомих домішок.

Читайте такожВ Японії викинути мільйон доз вакцини проти COVID-19 через брак шприцівТакож відомо, що чоловік страждав від алергії на гречку.

Японський МОЗ розслідує причину його смерті.

Цей випадок став вже третім летальним після вакцинації препаратом Moderna.

Нагадаємо, що минулого місяця Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії оголосило про призупинення використання 2,6 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

Японський дистриб'ютор провів перевірку, яка показала, що сторонні речовини могли бути фрагментами гумових пробок флакон.

Автор: Станислав Кожемякин