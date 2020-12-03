В уряді зауважили, що партії доз будуть надходити в країну поступово – протягом року.

Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо заявила, що вакцинація від COVID-19 в країні буде добровільною і безкоштовною.

На першому етапі, який розпочнеться вже з наступного місяця, МОЗ сподівається вакцинувати майже 10%, пише Reuters.

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Найперше щеплення пропонуватимуть особам віком понад 50 років з патологіями (наприклад, проблеми з серцем або легенями), медикам у «червоній» зоні, військовим і людям у будинках престарілих та пацієнтам відділень інтенсивної терапії.

Перший етап планують завершити до лютого або у випадку затримок продовжать до квітня. Вакцину від COVID-19 можна буде зробити у 1200 спеціально облаштованих пунктах по всій Португалії.

В уряді зауважили, що партії доз будуть надходити в країну поступово – протягом року.

Під час другого етапу планують щепити ще 2,7 мільйона громадян, зокрема людей віком від 65 років. Інші категорії населення вакцинують вже на третьому етапі.

Португалія має намір закупити 22 мільйони доз вакцини від COVID-19, бюджету це обійдеться у 200 мільйонів євро. Держава вже підписала необхідні папери з потенційними виробниками CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi і GSK.

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Автор: Яна Ставська