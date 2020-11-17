У Бельгії вакцина від коронавірусу буде безкоштовною, а сама вакцинація - не обов'язковою.

В Бельгії вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною для громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Разом з тим у бельгійському уряді вирішили, що вакцинація від COVID-19 не буде обов’язковою. Там розраховують, що принаймні 8 мільйонів бельгійців вакцинуються.

Також повідомляється, що Бельгія бере участь в програмі закупівлі вакцин в ЄС, в рамках якої Європейська комісія веде переговори з постачальниками від імені країн-учасниць.

Для реалізації програми вакцинації у Бельгії буде створена цільова група, до якої увійдуть вчені і представники уряду, антикризові менеджери, а також представники професійних організацій та технічних робочих груп.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

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Автор: УНІАН