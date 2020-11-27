Вона сказала, що всі вакцини, що проходять зараз клінічні випробування, передбачають двостадійне вакцинування.

Найбільш ефективні вакцини від коронавірусу передбачають два етапи введення препарату, але наявність другого етапу багаторазово підвищує ризик неявки вакцинованого, в результаті ефекту від вакцини не буде.

Читайте такожУ США анонсували старт вакцинації проти грипу-19 і назвали умовуПро це заявила професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Вона сказала, що всі вакцини, що проходять зараз клінічні випробування, мають на увазі двостадійне вакцинування.

«У цьому слабке місце цих вакцин. Існує великий ризик, що першу вакцину люди отримають, а прийти на другий укол або забудуть, або начитаються якихось супротивників вакцинації і не прийдуть», - сказала вона, передають РИА Новости. За її словами, якщо людина прийшла на перший етап вакцинації, а на другий ні, то це зводить ефективність масової вакцинації «майже нанівець». Вона розповіла, що є одностадійна Китайська вакцина, але про її ефективність поки відомо дуже мало.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН