Для з'ясування всіх обставин смерті проведуть розтин тіла.

У Португалії в новорічну ніч через 48 годин після щеплення від COVID-19 вакциною компанії Pfizer померла 41-річна медсестра Соня Ацеведо. У неї залишилися двоє дітей.

Читайте такожКількість інфікованих COVID - 19 у світі перевищила 85 мільйонів осіб (карта)Про це пише видання Dailymail.

Після уколу у жінки не було побічних ефектів.

Для з'ясування всіх обставин смерті в найближчі два дні відбудеться розтин тіла.

"Вона була вакцинована від COVID-19, але у неї не було симптомів. Не знаю, що сталося. Я просто хочу відповідей. Я хочу знати, що призвело до смерті моєї доньки", - розповів батько покійної Абіліо Асеведо.

За словами дочки жінки, вона скаржилася тільки на "звичайний" дискомфорт в області тіла, де їй зробили щеплення, але в цілому у неї все було в порядку.

Смерть після щеплення від коронавірусу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН