У Португалії в новорічну ніч через 48 годин після щеплення від COVID-19 вакциною компанії Pfizer померла 41-річна медсестра Соня Ацеведо. У неї залишилися двоє дітей.
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Після уколу у жінки не було побічних ефектів.
Для з'ясування всіх обставин смерті в найближчі два дні відбудеться розтин тіла.
"Вона була вакцинована від COVID-19, але у неї не було симптомів. Не знаю, що сталося. Я просто хочу відповідей. Я хочу знати, що призвело до смерті моєї доньки", - розповів батько покійної Абіліо Асеведо.
За словами дочки жінки, вона скаржилася тільки на "звичайний" дискомфорт в області тіла, де їй зробили щеплення, але в цілому у неї все було в порядку.
Смерть після щеплення від коронавірусу
- В Ізраїлі 28 грудня чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.
- 30 грудня стало відомо про смерті ще одного чоловіка через кілька годин після вакцинації проти COVID-19.
- У Швейцарії у будинку престарілих помер чоловік, який вакцинувався за п'ять днів до цього.
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