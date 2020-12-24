У цій країні від коронавірусної хвороби померли 2 тис. 800 осіб, а понад 300 тис. були інфіковані.

Сьогодні у Сербії має розпочатися вакцинація населення від COVID-19 вакциною, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech.

Як повідомляє Радіо Свобода, очікується, що прем’єр-міністр Ана Брнабіч стане однією з перших, кому зроблять щеплення, щоб зміцнити довіру до препарату у населення.

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Першу партію з майже 5 тис. доз вакцини Сербія отримала 22 грудня.

Президент країни Александар Вучич заявив, що першими щеплення зроблять мешканцям будинків для людей похилого віку.

"Важливо захистити цих людей... понад 80 відсотків людей, які померли від цього жахливого вірусу, - це люди похилого віку, і вони піддаються найбільшому ризику", - наголосив він.

Очільник міністерства охорони здоров’я Сербії Мирсад Джерлек зазначив, що у процесі надходження нових доз вакцини у найближчі тижні почнуть вакцинувати медпрацівників.

За його словами, щомісяця необхідно ввозити близько 80 тис. доз, щоб вакцинувати близько 40 тис. людей, адже щеплення треба робити двічі протягом кількох тижнів.

Сербія також планує використовувати російську вакцину "Спутнік V" та китайського виробництва Sinopharm, щоб вакцинувати 7 млн населення.

"Ми очікуємо, що ці дві вакцини будуть доставлені в Сербію дуже скоро", - сказав Джерлек.

У Сербії від COVID-19 станом на 24 грудня померли 2 тис. 800 осіб, а понад 300 тис. були інфіковані.

Вакцина від коронавірусу: новини

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Автор: Тетяна Поляковська