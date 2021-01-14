Вакцину заборонили використовувати навіть зарубіжним приватним клінікам в РФ.

Росздоровнагляд заборонив приватним клінікам, в тому числі офіційній філії ізраїльського госпіталю Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластері в "Сколково", використовувати німецько-американський препарат від Pfizer і BioNTech для вакцинації від коронавірусу.

Причиною такого рішення стало те, що вакцина нібито не пройшла державну реєстрацію в Росії, передає "Інтерфакс" з посиланням на заяву відомства.

"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено. Заборона поширюється, в тому числі, на медичні організації, що ведуть діяльність на території Міжнародного медичного кластера", – відповіли В Росздоровнагляді.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

У РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" (центр ім. Гамалеї) та "ЕпіВакКорона" (Центр "Вектор). 13 січня президент Росії Володимир Путін доручив уряду почати масову вакцинацію всіх росіян препаратом"Супутник V".

Раніше творці російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" заявили, що їх препаратом прищепили вже понад 1 мільйон жителів Росії.

Нагадаємо, більше половини росіян (58%) не готові робити щеплення від коронавірусу російською вакциною"Супутник V". Найчастіше проти вакцинації виступають ті, хто не схвалює діяльність президента Володимира Путіна.

Як повідомлялося, вакцина Sputnik V, створена Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї МОЗ РФ, зареєстрована в Росії 11 серпня. Вона стала першою в світі, хоча її клінічні випробування тривають досі.

У країнах Євросоюзу з 27 грудня минулого року стартувала вакцинація населення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Її ефективність склала 95% за підсумками фінальних клінічних випробувань.

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Автор: УНІАН