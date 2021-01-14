Росздоровнагляд заборонив приватним клінікам, в тому числі офіційній філії ізраїльського госпіталю Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластері в "Сколково", використовувати німецько-американський препарат від Pfizer і BioNTech для вакцинації від коронавірусу.
Причиною такого рішення стало те, що вакцина нібито не пройшла державну реєстрацію в Росії, передає "Інтерфакс" з посиланням на заяву відомства.
"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено. Заборона поширюється, в тому числі, на медичні організації, що ведуть діяльність на території Міжнародного медичного кластера", – відповіли В Росздоровнагляді.
Вакцина від коронавірусу: що відомо
- У РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" (центр ім. Гамалеї) та "ЕпіВакКорона" (Центр "Вектор). 13 січня президент Росії Володимир Путін доручив уряду почати масову вакцинацію всіх росіян препаратом"Супутник V".
- Раніше творці російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" заявили, що їх препаратом прищепили вже понад 1 мільйон жителів Росії.
- Нагадаємо, більше половини росіян (58%) не готові робити щеплення від коронавірусу російською вакциною"Супутник V". Найчастіше проти вакцинації виступають ті, хто не схвалює діяльність президента Володимира Путіна.
- Як повідомлялося, вакцина Sputnik V, створена Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї МОЗ РФ, зареєстрована в Росії 11 серпня. Вона стала першою в світі, хоча її клінічні випробування тривають досі.
- У країнах Євросоюзу з 27 грудня минулого року стартувала вакцинація населення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Її ефективність склала 95% за підсумками фінальних клінічних випробувань.
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