Це оксфордська вакцина AstraZeneca і препарат, розроблений індійською компанією Bharat Biotech.

В Індії дозволили застосовувати дві вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє DW, це оксфордська вакцина AstraZeneca і препарат, розроблений індійською компанією Bharat Biotech. Причому вакцина AstraZeneca буде вироблена в Індії.

Влада розглядає й інші вакцини для застосування їх у країні.

Читайте такожЄдина країна Європи, що не почала вакцинацію проти COVID-19, обіцяє її старт наступного тижняПлан імунізації в Індії передбачає в першу чергу вакцинувати медпрацівників, чиновників, правоохоронців, а також громадян із слабким імунітетом у зв'язку з віком або іншими захворюваннями. Це 300 мільйонів осіб, які мають бути щеплені до серпня 2021 року.

За даними міністерства охорони здоров'я, понад 20 тисяч медичних працівників пройшли навчання щодо застосування вакцини.

Раніше повідомлялося, що Індія планує почати вакцинацію препаратом AstraZeneca найближчим часом, швидше за все, вже наступної середи.

Індія з 1,4-мільярдним населенням стала другою країною в світі за кількістю інфікованих після США: понад 10,3 мільйонів підтверджених випадків зараження і близько 150 тисяч померлих. Пік епідемії тут припав на вересень.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Світлана Закелова