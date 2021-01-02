Індія може почати вакцинацію препаратом AstraZeneca найближчим часом.

В Індії Центральна організація з контролю за медикаментами схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, розроблену британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, передає НВ.

За словами співрозмовників агентства, Індія планує почати вакцинацію препаратом AstraZeneca найближчим часом, швидше за все, вже наступної середи.

Водночас представники індійського регулятора відмовляються коментувати цю інформацію до офіційного схвалення вакцини.

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Нагадаємо, Індія посідає друге після США місце за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 1 січня там виявили понад 10,3 млн заражених коронавірусом, більш ніж 9,9 млн осіб одужали, 149205 - померли.

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca вже схвалили у Великій Британії та Аргентині. За даними ЗМІ, у Великій Британії вакцинацію препаратом планують почати вже 4 січня.

Вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca: в чому її проблема?

23 жовтня компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оголосили, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 70%.

Це менше, ніж у конкурентів, які оголосили, що їхні розробки досягли 95%-ї ефективності. Однак, все одно вакцина долала поріг на рівні 50% ефективності для схвалення урядовими організаціями.

Однак, як повідомило видання Nature, результати клінічних випробувань Оксфордської вакцини здивували експертів. Виявилося, що у добровольців, які отримали спочатку меншу дозу, а потім повну, з'явився кращий захист від коронавірусу, ніж у тих, хто отримав дві повноцінні дози.

Зрештою, в AstraZeneca визнали, що одна з груп отримала зменшену дозу вакцини через виробничу помилку. І оскільки ефективність на рівні 70% була виведена шляхом поєднання даних двох досліджень з різним дозуванням, не зрозуміло, наскільки Оксфордська вакцина ефективна насправді.

Згодом видання Handelsblatt повідомило, що шведсько-британська компанія AstraZeneca зіштовхнулася з жорсткою критикою після сумнівних результатів третього етапу клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку вона розробила. Після чого в російському Інституті епідеміології й мікробіології імені М. Гамалії запропонували AstraZeneca "вдосконалити" їхню вакцину за допомогою російського Sputnik V.

21 грудня 2020 року AstraZeneca підписала меморандум про співпрацю з Московським дослідницьким медичним центром Інститутом Гамалеї, Російським фондом прямих інвестицій і російським виробником ліків "Р-Фарм", які є розробниками російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

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Автор: УНІАН