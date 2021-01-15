Загалом, рівень готовності зробити щеплення від коронавірусу помітно зріс за останній час.

Люди по всьому світі здебільшого згодні зробити щеплення від COVID-19. Але вакцинам, виробленим в Китаї й Росії, вони довіряють значно менше, ніж препаратам зі США чи Німеччини.

Про це, як пише Reuters, свідчить міжнародне опитування, яке провела компанія YouGov. Результати показали, що громадяни Великої Британії й Данії найбільш готові вакцинуватися, щойно з'явиться така можливість. А французи й поляки найбільше вагаються щодо цього.

Читайте такожPfizer тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу в ЄвропуВ опитуванні взяли участь майже 19 тисяч людей. Дані показали, що загальне бажання отримати вакцину в багатьох країнах зросло за останні тижні, впродовж яких препарати від компаній зі США, Росії, Китаю, Німеччини й Британії почали використовувати в країнах Європи, Північної Америки й Азії. В Британії 73% людей відповіли, що готові зробити щеплення від коронавірусу. А в Данії таку відповідь дали 70% опитаних.

В США трохи менше половини респондентів зізналися, що хочуть отримати вакцину від COVID-19. Цей показник лишається більш-менш стабільним з липня. Більше третини опитаних в Польщі й майже половина у Франції (37% і 48% відповідно) сказали, що відмовляться від щеплення, якщо їм запропонують.

Довіра населення до вакцин буде ключовим фактором для зусиль урядів, націлених скоротити рівень зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Пандемія цього вірусу триває рік і коштувала життя 1,98 мільйона людей. Всього у світі заразилося більш ніж 92 мільйона людей.

Читайте такожУ 2021 році колективний імунітет до COVID-19 малоймовірний - ВООЗДослідження, опубліковане у листопаді, виявило, що теорії змови й дезінформація посилюють недовіру, яка може скоротити рівень вакцинації від COVID-19. Нове опитування YouGov зафіксувало помітну меншість людей, які не хочуть робити щеплення від коронавірусу. Але більшість з них пояснили, що хочуть почекати й подивитися, чи вони безпечні. Лише незначна частина пов'язує свою відмову зі скептичним ставленням до будь-яких щеплень.

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Переклад: Лесь Димань