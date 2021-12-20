Йдеться про характерний для цього штаму симптом під назвою "мозковий туман".

Вчені дослідницької групи ZOE Covid Study розповіли, який новий нетиповий симптом вказує на те, що людина інфікувалася штамом коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.

Про це пише Тһе Guardian.

Читайте такожУ МОЗ назвали області, які не виконують умови виходу із "червоної" зониЗокрема, науковці попередили про симптом під назвою "мозковий туман". Його наявність може свідчити про те, що пацієнт захворів саме штамом "Омікрон".

"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінантним штамом.

Штам коронавірусу "Омікрон"

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Ляшко додав, що людина наразі перебуває на лікуванні і зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко