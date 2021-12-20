Міністр Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що лише 2 регіони України на сьогодні не виконують умови виходу із "червоного" рівня епіднебезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Сьогодні в Україні епідситуація значно краще, ніж в європейських країнах. Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із "червоного" рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта, 23 регіони, або вже виведені із "червоного" рівня, або будуть виведені найближчими днями рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомив Ляшко.

Водночас, за його словами, є загроза поширення в Україні нового варіанту коронавірусу - "Омікрон", який виявлений вже в більш ніж 90 країнах світу, в тому числі і в нашій країні.

"Можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму поки не з’ясовано", - зауважив міністр.

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Він закликав щепитися він коронавірусу та дотримуватись інших рекомендацій, щоб зробити новорічні свята "більш безпечними та радісними".

"Якнайшвидше пройдіть курс вакцинації… Це особливо важливо для груп ризику, таких як люди старше 60 років, і людей, у яких є супутні захворювання. За даними дослідження, що було проведене Європейським регіональним бюро Всесвітнього організації охорони здоров’я і Європейським центром профілактики і контролю хвороб з моменту початку вакцинації проти COVID-19, в 33 країнах Європи і Центральної Азії вже вдалось врятувати майже півмільйона людей старше 60 років. Більшість захворівших на COVID-19 людей, які потребували інтенсивної терапії, не були вакциновані. Існуючі вакцини забезпечують захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті від різних варіантів коронавірусу. Включаючи варіант "Дельта", - сказав Ляшко.

Він нагадав також про інші важливі заходи запобігання розповсюдженню захворювання - дотримуватись дистанції, уникати закритих просторів, скупчення людей, слідкувати за чистотою рук. При можливості зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не проживаєте постійно, проводити на відкритому повітрі.

Всім, хто в групі ризику, міністр рекомендував утриматись від подорожей.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу і відноситься до груп ризику тяжкого перебігу COVID, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу", - скзав Ляшко.

Штам коронавірусу "Омікрон"

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Ляшко додав, що людина наразі перебуває на лікуванні і зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька