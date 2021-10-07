Дослідники закликають стежити за особистою гігієною і регулярно користуватися ополіскувачем порожнини рота.

Люди, які стежать за гігієною порожнини рота, мають вищі шанси уникнути важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Такого висновку дійшли єгипетські дослідники, повідомляє Daily Mail.

Вчені з Каїрського університету стверджують, що рот може виступати резервуаром для вірусу, що створює високе "вірусне навантаження" на заражених, тобто збільшує концентрацію вірусних частинок.

Зазначається, що високий вміст вірусу в організмі людини підвищує ймовірність серйозних симптомів COVID-19.

Читайте такожВООЗ представила перше офіційне визначення постковідного синдромуДослідники перевірили свою теорію на групі з 86 пацієнтів з коронавірусом, які до того ж страждали від серцевих захворювань.

Оцінивши стан гігієни порожнини рота пацієнтів і тяжкість їх симптомів, вчені дійшли висновку, що чим більше часу людина приділяє гігієні ротової порожнини, тим легше у неї протікає COVID-19, тим менше в її організмі запальних процесів, викликаних цією інфекцією, і тим швидше вона одужує.

На цьому тлі автор дослідження доктор Ахмед Мустафа Басуоні підкреслив, що використання рідини для полоскання рота може забезпечити людям у разі зараження легші симптоми.

За його словами, інші корисні звички щодо здоров'я ротової порожнини, наприклад регулярне чищення зубів і відвідування стоматолога, "запобігають або знижують тяжкість" перебігу захворювання.

Як вже повідомляв УНІАН, у ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін