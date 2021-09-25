Вчені провели дослідження про вплив алкоголю на лікування інфекційних захворювань як коронавірус, ГРВІ та грип. Вони прийшли до висновку, що спиртне ускладнює лікування та може погіршити ситуацію.
Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nutrients.
Згідно з результатами дослідження, у сильно питущих людей вище ризик заразитися та частіше COVID-19 протікає у важкій формі.
Вчені відзначили, що під час інфекційного захворювання організм людини піддається інтоксикації, а через вживання алкоголю рівень інтоксикації підвищується й організму потрібні додаткові ресурси для виведення ацетальдегіду. В результаті спиртне пригнічує вроджену та адаптивну імунні системи.
Читайте такожУ яких випадках не потрібно збивати підвищену температуру: 3 причини відмовитися від жарознижувальнихКрім того, алкоголь викликає тахікардію та підвищення артеріального тиску, що й так відбувається при температурі. Також спиртне при COVID-19 та пневмонії призводить до потрапляння інфікованого слизу з носогорла в легені.
Як раніше повідомляв УНІАН, у МОЗ нагадали, що ГРВІ необхідно лікувати, впливаючи на окремі симптоми. Водночас не потрібно займатися самолікуванням, а звернутися за допомогою до лікарів.
Крім того, у відомстві закликали українців зробити щеплення проти сезонного грипу, який традиційно посилюється в осінньо-зимовий період. На додаток, цього року в Україні очікують одразу чотири штами інфекційного захворювання.
Згідно зі статистикою, за минулий тиждень на ГРВІ в Україні захворіли 180 осіб і кількість хворих зростає. Пік захворюваності прогнозують наприкінці осені.