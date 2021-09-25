Згідно з дослідженням, у сильно питущих люди вище ризик заразитися.

Вчені провели дослідження про вплив алкоголю на лікування інфекційних захворювань як коронавірус, ГРВІ та грип. Вони прийшли до висновку, що спиртне ускладнює лікування та може погіршити ситуацію.

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nutrients.

Згідно з результатами дослідження, у сильно питущих людей вище ризик заразитися та частіше COVID-19 протікає у важкій формі.

Вчені відзначили, що під час інфекційного захворювання організм людини піддається інтоксикації, а через вживання алкоголю рівень інтоксикації підвищується й організму потрібні додаткові ресурси для виведення ацетальдегіду. В результаті спиртне пригнічує вроджену та адаптивну імунні системи.

Читайте такожУ яких випадках не потрібно збивати підвищену температуру: 3 причини відмовитися від жарознижувальнихКрім того, алкоголь викликає тахікардію та підвищення артеріального тиску, що й так відбувається при температурі. Також спиртне при COVID-19 та пневмонії призводить до потрапляння інфікованого слизу з носогорла в легені.

Як раніше повідомляв УНІАН, у МОЗ нагадали, що ГРВІ необхідно лікувати, впливаючи на окремі симптоми. Водночас не потрібно займатися самолікуванням, а звернутися за допомогою до лікарів.

Крім того, у відомстві закликали українців зробити щеплення проти сезонного грипу, який традиційно посилюється в осінньо-зимовий період. На додаток, цього року в Україні очікують одразу чотири штами інфекційного захворювання.

Згідно зі статистикою, за минулий тиждень на ГРВІ в Україні захворіли 180 осіб і кількість хворих зростає. Пік захворюваності прогнозують наприкінці осені.

Автор: Анастасія Горбачова