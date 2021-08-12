Експерти в уряді назвали ситуацію катастрофічною і такою, що "вийшла з-під контролю" за лічені дні до початку літньої Паралімпіади.

Влада Японії серйозно занепокоєна поширенням коронавірусу в столиці країни Токіо.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на японські ЗМІ, команда експертів при уряді назвала ситуацію катастрофічною і такою, що "вийшла з-під контролю" за лічені дні до початку літніх Паралімпійських ігор.

За минулу добу в Токіо зафіксовано 4 989 нових заражень коронавірусом, це друге за величиною значення показника за час епідемії. Через це місцеві медіа пророкують колапс у сфері охорони здоров'я.

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Також у місті до 1 вересня діятиме режим надзвичайної ситуації.

Літня Паралімпіада відбуватиметься з 24 серпня до 5 вересня. Остаточне рішення про допуск глядачів на змагання ще не ухвалено.

На літніх Олімпійських іграх в Токіо, що завершилися 8 серпня, майже всі змагання відбувалися без глядачів. Попри це в Японії спостерігалися рекордні показники захворювання на COVID-19.

Головний радник уряду з питань протидії коронавірусу, лікар Шигеру Омі ще наприкінці липня застеріг від перевантаження закладів системи охорони здоров'я.

З початку пандемії у Японії з населенням у 125 млн осіб коронавірус виявлено у 1 069 554 осіб, 15 330 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, 920 862 одужали.

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Автор: Тамара Отовська