Пацієнтка не виїжджала за кордон, але в її акваріумі виявили патогенні бактерії.

У США жінка через догляд за акваріумним рибками заразилася тропічною інфекцією - меліоїдозом.

Цей випадок описали Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) у статті для Emerging Infectious Diseases, пише N+1.

Зазвичай таку інфекцію люди можуть привезти з поїздки в ендемічні країни. Однак в цьому випадку пацієнтка не покидала навіть штат.

56-річна мешканка Меріленда звернулася до лікарів зі скаргами на лихоманку, слабкість, кашель і біль у грудях. До цього вона хворіла на ревматоїдний артрит і лікувалася імуносупресорами, прийом яких припинила місяць тому.

Читайте також"Історичне рішення": ВООЗ схвалила першу у світі вакцину проти маляріїМедики призначили пацієнтці курс лікування антибіотиками та взяли посіви крові на стерильність. У них і виявили Burkholderia pseudomallei - вид грамнегативних рухливих паличкоподібних бактерій, що викликають меліоїдоз. Хвороба вражає переважно легені, але може спровокувати сепсис і скупчення гною в органах. Смертність від меліоїдозу досягає 10%, а якщо не лікуватися - 40%.

Щоб повністю одужати, жінці знадобилося три курси антибіотиків. Загалом її лікування тривало півроку.

Як з'ясували CDC, Burkholderia pseudomallei містилися у ґрунті та воді з акваріума з тропічними рибками у квартирі хворої. При цьому раніше в тому ж акваріумі померли шість риб, проте зв'язок їх загибелі з інфекцією невідомий.

Після годування риб медики рекомендують мити руки, а також чистити акваріуми лише в рукавичках, особливо якщо на руках є рани.

Раніше в одному з супермаркетів Херсона молода людина лише у плавках скупалася в акваріумі з живими коропами. А в сіднейському акваріумі показали незвичайні пологи морського коника.

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Автор: Катерина Комолова