Як контролювати рівень холестерину: нові рекомендації від кардіологів

Провідні американські кардіологи оновили рекомендації щодо контролю високого рівня холестерину.

Вперше за 9 років американські кардіологи оновили рекомендації, щоб допомогти людям із високим рівнем холестерину знизити його показники.

Оновлена інформація включає рекомендації: щодо виявлення високого рівня холестерину в ранньому віці, щодо змін способу життя, які можуть знизити рівень холестерину, та вдосконалені методи розрахунку ризику майбутніх інфарктів та інсультів, пише Sciencealert.

"Перехід до стратегій профілактики в ранньому віці істотно змінить траєкторію розвитку серцево-судинних захворювань і призведе до поліпшення стану здоров'я людей через десятиліття", – прокоментував кардіолог Сет Мартін.

Нові рекомендації включають поради щодо раннього скринінгу для осіб із сімейним анамнезом серцево-судинних захворювань або високим рівнем холестерину.

Також пропонуються більш персоналізовані оцінки ризику для окремих пацієнтів і більш ранній початок прийому ліків у певних випадках.

Нові рекомендації щодо оцінки ризику серцево-судинних захворювань

До нових рекомендацій включені оновлені методи розрахунку ризику серцево-судинних захворювань. Зокрема, лікарям рекомендували перейти на використання шкал PREVENT.

Крім того, у рекомендаціях оновлено порогові значення рівня холестерину, на які можуть посилатися лікарі при оцінці пацієнтів.

Основні рекомендації щодо зниження ризику серцевих захворювань

Що стосується основних рекомендацій щодо зниження високого рівня холестерину, вони залишаються колишніми: дотримуйтесь здорового харчування, регулярно займайтеся спортом, підтримуйте здорову вагу, стежте за тим, щоб висипатися, і не паліть.

Кардіолог Роджер Блюменталь зазначив, що зниження рівня "поганого" холестерину необхідне для зниження ризику інфарктів, інсультів та застійної серцевої недостатності.

Кардіологи зазначили, що насправді у багатьох людей підвищений рівень "поганого" холестерину, що значно збільшує ризик атеросклеротичних серцево-судинних захворювань – провідної причини смертності у всьому світі.

Хороша новина полягає в тому, що близько 80% серцево-судинних захворювань можна запобігти, і ці нові рекомендації повинні допомогти в цьому.

"Впровадження цих важливих нових рекомендацій лікарями матиме вирішальне значення для зниження тягаря серцево-судинних захворювань", – підсумували кардіологи.

Що таке холестерин

Холестерин – це жирова, воскоподібна речовина, яку організм використовує для створення клітинних мембран і гормонів. Існує два типи холестерину: "поганий" холестерин, який є ліпопротеїном низької щільності, і "хороший" холестерин, ліпопротеїн високої щільності.

Надлишок "поганого" холестерину викликає закупорку артерій, що відводять кров від серця, тоді як нестача "хорошого" холестерину також є проблемою – він поглинає надлишок "поганого" у кровотоці та переміщує його до печінки, де він розщеплюється.

Раніше кардіологи представили 6 нових рекомендацій щодо того, як знизити артеріальний тиск. Нові рекомендації радять лікарям призначати ліки гіпертонікам раніше, особливо якщо 3-6 місяців змін способу життя не дали результату.

Також лікарі розповіли, що не можна їсти при підвищеному тиску. Вони назвали 8 найшкідливіших продуктів і пояснили, що вони переповнені добавками, які неодмінно спровокують гіпертонію, тому їх краще взагалі не їсти.

Вас також можуть зацікавити новини: