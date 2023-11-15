При цьому дослідження показують, що кількість годин сну не є найважливішим показником.

Коли справа доходить до оцінки сну, більшість людей зосереджуються на тому, що потрібно проспати певну кількість годин щоночі. Однак експерти кажуть, що це не найважливіший показник.

Дослідження показало, що регулярність сну - засинання і пробудження приблизно в один і той же час кожен день - більш важливим компонентом, пише Fox News. "Постійність часу початку і завершення сну важлива для здоров'я і працездатності", - йдеться в результатах дослідження.

"Коли ми говоримо про сон, найбільше уваги приділяється тривалості", - сказав Метью Вівер, співробітник відділу сну та циркадних розладів жіночої лікарні ім. Бригама та співавтор звіту дослідження. Він додав, що це лише один компонент, і останнім часом з'являється все більше доказів того, що регулярність сну стає важливішою.

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За словами Вівера, багато досліджень показали, що нерегулярний сон пов'язаний з несприятливими наслідками для здоров'я. "Це погіршення метаболічних наслідків, таких як ожиріння та метаболічний синдром, а також серцево-судинні захворювання, гіпертонія, збільшення ряду різних маркерів запалення та посилення болю", - пояснив він.

Крім того, коли люди мають непостійний режим сну, це негативно впливає на тривалість та якість сну.

"Психічне здоров'я також було гірше: нерегулярний сон асоціювався з посиленням депресії, погіршенням настрою, зниженням самооцінки і погіршенням загального самопочуття", - додав фахівець.

Однак, що ж являє собою"нерегулярний" сон, то це не зовсім ясно, сказав Уівер і додав, що всього лише однієї години відхилення від режиму сну може бути достатньо, щоб негативно вплинути на обмін речовин і здоров'я серця.

Експерти відзначили, що нерегулярний сон, крім впливу на здоров'я, також пов'язаний з погіршенням успішності, уваги і мислення.

Інші дослідження про сон

У 2023 році фраза "Я втомився" досягла найвищої частоти в пошукових запитах Google, що свідчить про те, що люди борються з втомою більше, ніж будь-коли раніше. Дослідження встановило, що нестача сну загрожує психічному здоров'ю 78% дорослих.

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