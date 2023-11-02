Майже половина респондентів (42%) заявили, що не можуть спати без будь-якої допомоги, включаючи ліки, марихуану/каннабіс або алкоголь.

У 2023 році фраза "Я втомився" досягла найвищої частоти в пошукових запитах Google, що свідчить про те, що люди борються з втомою більше, ніж будь-коли раніше.

Новий звіт Calm, творця програми для сну і медитації, розкриває деякі причини через які люди не отримують оптимальної кількості або якості відпочинку, пише Fox News. Дослідники опитали 9500 жителів 10 міст США та 10 міст Великобританії у віці від 18 до 65 років про їхні звички сну та проблеми. Теми включали стосунки, відмінності між поколіннями та стресові фактори. Загалом 91% дорослих заявили, що вони "не відпочили" або "відчувають втому" хоча б деякий час.

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Нижче наведено п'ять найбільших тенденцій, виявлених у звіті.

1. Сон і психічне здоров'я "нерозривно пов'язані"

Більшість респондентів опитування (78%) заявили, що нестача сну негативно впливає на їхнє психічне здоров'я. Більше двох з трьох дорослих назвали сім годин необхідною кількістю сну для поліпшення психічного здоров'я, але тільки кожен третій отримує таку кількість.

Майже половина респондентів (42%) заявили, що не можуть спати без будь-якої допомоги, включаючи ліки, марихуану/каннабіс або алкоголь.

2. Міленіалам і поколінню Z важко заснути

У доповіді наголошується, що у людей у віці до 40 років виникають проблеми зі сном з різних причин. Серед міленіалів кожен четвертий пов'язує вживання кофеїну з порушенням сну.

38% представників покоління Z заявили, що поточні події не дають їм спати ночами, в порівнянні з 29% представників покоління міленіалів.

Дослідження також показало, що технології не дозволяють поколінню Z спати на 26% більше, ніж міленіалам.

При цьому обидві групи відчувають однакові проблеми зі сном всю ніч, йдеться в звіті.

3. Люди мріють про знайомі їм речі

Респонденти опитування заявили, що коли вони засинають, їм, як правило, сняться сни про свої повсякденні справи. Більше 30% дорослих заявили, що їм сняться знайомі люди і місця, а також "романтичні або інтимні переживання".

Порівняно з міленіалами, покоління Z частіше мріє про смерть (на 57% вище), участь у відеоіграх (на 76% вище) та взаємодію в соціальних мережах (на 30% вище).

4. Фінансові проблеми не дають людям заснути

Як показало дослідження, стрес, пов'язаний з грошима, є найпоширенішою причиною проблем зі сном у людей як у США, так і у Великобританії.

Фінансові занепокоєння викликають у три рази більше проблем зі сном, ніж занепокоєння щодо дітей чи стану світу, і вдвічі більше, ніж занепокоєння щодо стосунків, йдеться у звіті Calm.

5. Партнери та домашні тварини погіршують сон

За повідомленнями респондентів, спільне використання ліжок людьми і тваринами може викликати проблеми зі сном.

39% дорослих, які взяли участь в недавньому дослідженні, кажуть, що вони краще сплять на самоті, ніж з партнером. Більше половини людей (56%) внесли зміни у свій режим сну, щоб пристосуватися до своїх партнерів.

Хропіння і "руйнівні звички сну" є основними причинами того, що партнери сплять в різних кімнатах: 46% дорослих кажуть, що їм важко спати, коли вони не в своєму ліжку.

Домашні тварини також викликають проблеми: кожен третій дорослий звинувачує тварин у порушенні їх сну.

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Вченим давн відомо, що нестача сну впливає не тільки на психіку але і на здоров'я людини в цілому. Людина стає вкрай дратівливою і незадоволеною життям. При нестачі сну не тільки змінюється настрій і з'являється сонливість. Психолог детально пояснила, чи може людина при недосипі працювати на піку своїх можливостей і не відчувати себе погано.

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