Взимку наш організм потребує повноцінного харчування.

Взимку наш організм часто страждає від зниженого імунітету і нестачі вітамінів. Це відбувається через короткий сонячний день і нестачу свіжих фруктів і овочів. У ці дні важливо харчуватися повноцінно, поживно і дотримуючись денної норми калорій, щоб допомогти нашому тіло благополучно пережило зиму.

Коренеплоди

Морква, буряк, гарбуз добре витримують холод і продаються в будь-якому продуктовому магазині взимку. Це найдоступніше джерело вітамінів і мікроелементів в холодну пору року. Ці овочі також володіють багатими смаковими якостями і використовуються в багатьох новорічних стравах.

Цільнозернова вівсянка

Ця крупа багата поживними елементами, містить багато клітковини, добре насичує. Це улюблений варіант сніданку багатьох людей. Вибирайте вівсянку, яку потрібно варити, а не заливати окропом - в ній більше поживних властивостей. Гарячий сніданок з вівсянкою і фруктами добре зігріває взимку.

Різні види капусти

Різноманітні види капусти - білокачанна, цвітна, пекінська і броколі - відомі великим списком корисних властивостей. Капуста чинить благотворний вплив на травну систему, стимулює метаболізм, знижує рівень холестерину. Це один з найбільш низькокалорійних продуктів харчування, який присутній у багатьох стравах.

Мед

Мед може зберігатися дуже довгий час, тому його корисні властивості взимку не губляться. Це хороший замінник цукру для любителів солодкого. Він містить всі вітаміни групи В, К, Е, С, провітамін А. Однак зловживати продуктом не варто - він висококалорійний і не корисний для зубів.

Суп

Мами і бабусі часто змушують дітей їсти суп хоча б раз в день. Звичайно, їсти його регулярно зовсім не обов'язково, як і будь-яку іншу страву. Однак і нашкодити миска гарячого супу на бульйоні теж не зможе. Це легкозасвоюване, зігріваюче і ситне блюдо.

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Автор: Катерина Пулатова