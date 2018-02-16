На виїзді з Вишгорода сталася ДТП з бусом, соцмережі повідомляють про чотири "швидких" на місці аварії (фото)

Наразі невідомі подробиці аварії на виїзді з Вишгорода.

На виїзді з Вишгорода Київської області сталася ДТП, внаслідок якої перекинувся бус. На фото видно зім'яте легкове авто, очевидно, в результаті зіткнення.

Аварія сталася у районі водогонського шляхопроводу, повідомляється у Facebook-пабліку Вишгорода.

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"Утворюється затор. Рекомендую в'їзд-виїзд через завод "Карат". Будьте уважні і обережні на дорозі!", - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомі причини ДТП. У коментарях під постом одні користувачі стверджують, що перекинулася маршрутка, інші, що в бусі їхали військові. Також повідомляється, що на місце аварії прибули 4 "швидких".

Як повідомляв УНІАН, у Києві авто врізалося у відбійник і з 10-метрової висоти впало на пішохідний перехід, є поранені.