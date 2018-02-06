Збройний напад на магазин сина нардепа Попова: поліція завершила розслідування

Обоє обвинувачених до призначення судом покарання перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Поліція завершила розслідування розбійного нападу у столиці за участю сина народного депутата Ігоря Попова.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, до суду направлено справу за обвинуваченням двох неповнолітніх у розбійному нападі на магазин у столиці, одним із учасником якого є син Попова.

Нагадується, що слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду.

До призначення судом покарання зловмисники перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2017 року народний депутат Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син Богдан взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, у Києві двоє неповнолітніх, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

Суд обрав Богдану Попову та його 15-річному спільнику Владиславу Чубану запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.