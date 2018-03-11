В Оболонському районі Києва невідомі підпалили храм УМЦ МП (фото)

Зловмисники розбили вікно, залили всередину храму горючу суміш та підпалили його.

В Оболонському районі Києва невідомі здійснили підпал храму Преображення Господнього, який належить Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляється на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

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«У ніч з 9 на 10 березня приблизно о 3 годині невідомі здійснили підпал храму на честь Преображення Господнього…Невідомі розбили вікно, залили всередину горючу суміш та підпалили храм», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом підпалу поліцією розпочато кримінальне провадження.