У Дніпрі від пожежі загинув громадянин Єгипту

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

У Дніпрі вчора, 14 березня, під час пожежі загинув громадянин Єгипту.

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Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Січових Стрільців надійшло о 18:05. На місці рятувальниками було встановлено, що осередок пожежі знаходився на другому поверсі в середині житлової кімнати.

Громадянин Єгипту, 1995 року народження, був квартиронаймачем. Вогнем знищено ліжко та домашні речі на площі 3 кв. м.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.