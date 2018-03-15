У Дніпрі від пожежі загинув громадянин Єгипту
14:20, 15 березня 2018Інциденти
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Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
У Дніпрі вчора, 14 березня, під час пожежі загинув громадянин Єгипту.
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Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Січових Стрільців надійшло о 18:05. На місці рятувальниками було встановлено, що осередок пожежі знаходився на другому поверсі в середині житлової кімнати.
Громадянин Єгипту, 1995 року народження, був квартиронаймачем. Вогнем знищено ліжко та домашні речі на площі 3 кв. м.
Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
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