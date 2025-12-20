Є завдання швидко розробити тимчасові інфраструктурні рішення, щоб у людей було все необхідне.

Влада наразі вирішує складну ситуацію, яка виникла в Одещині області через російські удари. А військове керівництво розбирається з тими, хто відповідає за протиповітряну оборону області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру сказав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що наразі в Одеській області "жорстка ситуація через російські удари по інфраструктурі портів, логістиці та енергетиці.

"Росія знову намагається обмежити море для України, блокувати приморські регіони. Ми будемо цьому протидіяти", - пообіцяв глава держави.

Він зауважив, що для вирішення ситуації в області вже проведено кілька нарад в телефонному режимі та онлайн-форматі.

"Командувач отримав завдання дуже швидко ухвалити тимчасові інфраструктурні рішення для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні, всі ті необхідності від продуктів харчування і ліків до палива", - сказав глава держави.

Він також згадав про понтонні мости, але розповідати про кількість і коли що буде зроблено, відповився.

"На місці мій заступник з регіональної політики Микита (Віктор Микита - заступник керівника Офісу президента України - УНІАН) - доповідає і допомагає на місці. На місці повинен бути віце-прем'єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок. І місцева влада", - розповів Зеленський.

Він запевнив, що "всі роблять свою справу". "Розбираємось також з людьми, які відповідають за протиповітряну оборону Одещини. Але тут залиште нам цей діалог між мною і головкомом", - сказав він.

Удари РФ по Одеській області

Як повідомляв УНІАН, раніше російська армія завдала кілька потужних ударів по мосту в районі населеного пункту Маяки на Одещині, що призвело до перекриття траси Одеса-Рені. Унаслідок цього тисячі людей застрягли у масштабних заторах.

Крім того, ворог завдав балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеській області, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще 30 - дістали поранення.

Також на Одещині було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

