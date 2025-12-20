Влада наразі вирішує складну ситуацію, яка виникла в Одещині області через російські удари. А військове керівництво розбирається з тими, хто відповідає за протиповітряну оборону області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру сказав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що наразі в Одеській області "жорстка ситуація через російські удари по інфраструктурі портів, логістиці та енергетиці.
"Росія знову намагається обмежити море для України, блокувати приморські регіони. Ми будемо цьому протидіяти", - пообіцяв глава держави.
Він зауважив, що для вирішення ситуації в області вже проведено кілька нарад в телефонному режимі та онлайн-форматі.
"Командувач отримав завдання дуже швидко ухвалити тимчасові інфраструктурні рішення для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні, всі ті необхідності від продуктів харчування і ліків до палива", - сказав глава держави.
Він також згадав про понтонні мости, але розповідати про кількість і коли що буде зроблено, відповився.
"На місці мій заступник з регіональної політики Микита (Віктор Микита - заступник керівника Офісу президента України - УНІАН) - доповідає і допомагає на місці. На місці повинен бути віце-прем'єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок. І місцева влада", - розповів Зеленський.
Він запевнив, що "всі роблять свою справу". "Розбираємось також з людьми, які відповідають за протиповітряну оборону Одещини. Але тут залиште нам цей діалог між мною і головкомом", - сказав він.
Удари РФ по Одеській області
Як повідомляв УНІАН, раніше російська армія завдала кілька потужних ударів по мосту в районі населеного пункту Маяки на Одещині, що призвело до перекриття траси Одеса-Рені. Унаслідок цього тисячі людей застрягли у масштабних заторах.
Крім того, ворог завдав балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеській області, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще 30 - дістали поранення.
Також на Одещині було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.