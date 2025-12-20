Волинська трагедія залишається однією з найделікатніших подій у польсько-українських відносинах.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави з офіційним візитом президент Польщі Кароль Навроцький вручив йому символічний подарунок, який пов'язаний із Волинською трагедією. Про це повідомляє польське видання Gazeta.pl.

Як пройшла зустріч Зеленського та Навроцького

Зазначається, що під час візиту Зеленського до Варшави 19 грудня Навроцький урочисто зустрів його в супроводі представників Канцелярії президента Польщі та Міністерства закордонних справ. Після завершення церемонії лідери попрямували всередину палацу, де відбулася їхня зустріч віч-на-віч.

У виданні поділилися, що переговори Зеленського і Навроцького затягнулися і тривали довше, ніж було передбачено графіком. Після зустрічі лідер Польщі повідомив у соцмережах, що у них відбулася жорстка, але чесна партнерська розмова з питань, які мають ключове значення для Польщі та України.

Відео дня

Подарунок для Зеленського

На знімку, який опублікувала Канцелярія президента Польщі із зустрічі, можна помітити два томи книги. За даними видання, це двотомне видання Інституту національної пам'яті під назвою "Документи Волинського злочину".

Журналісти зазначили, що це видання вийшло у 2023 році, коли Навроцький обіймав посаду президента Інституту національної пам'яті. У виданні розповіли, що ця книга складається зі свідчень свідків однієї з найделікатніших подій у польсько-українських відносинах протягом десятиліть.

Проте "Новини.LIVE" із посиланням на джерела в Офісі президента України пише, що ця інформація не відповідає дійсності. Співрозмовники видання підкреслили, що видання справді було присутнім у залі на зустрічі лідерів України та Польщі, але Навроцький не дарував цю книжку Зеленському, і українській стороні її не передавали.

Що сказав Навроцький про зустріч із Зеленським

Нагадаємо, що раніше під час спілкування з медіа президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до Варшави - це погана новина для Росії. Він підкреслив, що це є доказом того, що Україна і Польща єдині в питаннях стратегічного співробітництва, а також у питаннях безпеки.

Крім того, Навроцький висловився і про історичні питання. Він заявив, що їх необхідно вирішити, а відповідні заявки були передані Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: