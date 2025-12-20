Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня, а також останні дні року - з 29 по 31 грудня.

У цьому році українці матимуть шанс зустріти різдвяні та новорічні свята зі справжньою зимовою погодою – морозною, сніжною та сонячною. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу", зазначивши, що на наступному тижні в україну увірветься значне похолодання.

Останній тиждень року буде холодним

Синоптик зазначає, що з 24 грудня арктична повітряна маса принесе в Україну похолодання. Воно розпочнеться з північних областей України, де температура знизиться на 6-8 градусів. У нічний час мінімальні значення температури досягнуть -5…-12 градусів, вдень ​​також буде мінусова температура.

Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня, а також останні дні року - з 29 по 31 грудня. Крім того, стане більше сонячних днів, адже вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню суцільної хмарності.

Шанси на сніг у Різдво та новорічну ніч

Через західні, центральні та південно-західні регіони проходитимуть слабко виражені атмосферні фронти, там сніг може вкрити землю напередодні похолодання. Водночас Лівобережжя України залишиться в полі високого атмосферного тиску, тому тут морози вдарять на голу землю.

Водночас Кібальчич обнадіяв, що в останні дні грудня низка циклонів та атмосферних фронтів з півночі Європи все ж таки може принести сніг на більшу частину території України. Тому є надія на справжню зиму з морозцем та снігом на різдвяні і новорічні свята.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що Різдво буде без опадів, лише у більшості західних областей 24 грудня може бути невеликий мокрий сніг та дощ.

25 грудня, зауважила Птуха, також буде переважно без опадів. Температура вночі-4°...-10°, на Лівобережжі місцями - навіть трохи нижче. Удень 0°...-6°.

