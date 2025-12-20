Світла стало менше: ДТЕК оновив графіки для Києва і області на 20 грудня

Якщо в області одна з черг отримала трохи більше світла, то у Києві одразу кілька черг отримали більше годин темряви.

У суботу, 20 грудня, ситуація з відключеннями світла у столичному регіоні трохи змінилася. Компанія ДТЕК опубліковала оновлені графіки для Києва і області.

Так, згідно з новим графіком для Київської області підчерга 6,2 отримала додаткові 2,5 години зі світлом. Якщо спочатку планувалося вимикати цю чергу тричі (з 11:30 до 15:00, з 16:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00 - разом 8 годин без світла), то в оновленому графіку вимкнення з 16:00 до 18:30 прибрали. В решті черг для Київщини змін не відбулося.

Натомість у Києві ситуація помітно погіршилася. Так, у підчергах 1,2 та 2,2 додалися додаткові 30 хвилин без світла ввечері, а у підчерзі 2,1 додалися аж півтори години без світла. Решта черг Києва змін не зазнала.

Ситуація в енергетиці України

Як писав УНІАН, унаслідок масованої нічної атаки російських дронів-камікадзе по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися Миколаїв та населені пункти Баштанського, Миколаївського і Вознесенського районів області. Критична й соціальна інфраструктура працює на генераторах, забезпечуються опалення, водопостачання, водовідведення та мобільний зв’язок.

Тим часом Одеська область через свою стратегічну важливість і постійні російські удари опинилася за крок від тривалого "напівблекауту". За словами експерта Юрія Корольчука, регіон має єдиний активний порт і ключовий транспортний маршрут для постачання військового обладнання, а його енергосистема, яка й раніше була слабкою та недорозвиненою, нині виснажена критичними пошкодженнями, що значно підвищує ризик затяжних відключень електроенергії.

