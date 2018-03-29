У Хмельницькому горів гуртожиток – з будівлі евакуювали 77 дітей (фото, відео)

27 студентів врятували за допомогою механічних драбин.

У ніч на 29 березня у гуртожитку Хмельницького торгівельно-економічного коледжу (м. Хмельницький, вулиця Тернопільська) виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі 77 дітей, 27 осіб евакуювали за допомогою механічних драбин.

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Як повідомляєтся на сайті ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, о другій ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одній з кімнат 4-поверхового гуртожитку. Прибувши на місце, пожежні підрозділи за зовнішніми ознаками встановили задимлення на другому поверсі будівлі.

«Під час розвідки та гасіння пожежі спільно із адміністрацією гуртожитку рятувальники врятували за допомогою механічних драбин 27 та евакуювали 77 дітей», - зазначається у повідомленні.

Пожежники ліквідували пожежу на площі у 17 квадратних метрів. До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

Студентів тимчасово відселили до Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Кам`янецькій. Причина інциденту встановлюється.

Нагадаємо, вдень 25 березня в російському Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

Як повідомляв УНІАН, трагедія, що сталася в Кемерові, може повторитися в будь-якому зі 125 торгових центрів Києва. Жоден з них не відповідає державним будівельним нормам.