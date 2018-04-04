У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг

Нападники - група житомирян, стверджують, що у такий спосіб вони намагалися сьогодні потрапити на прийом до керівництва САД в області.

На Службу автомобільних доріг у Житомирській області сьогодні було скоєно хуліганський напад та пошкоджено майно.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Там зазначають, що група громадян увірвалися до установи, поводилися зухвало та пошкодили майно установи.

"Неправомірні дії групи людей, які так і не змогли пояснити цілей свого візиту, очевидно, мали на меті дестабілізувати роботу установи на початку ремонтно-будівельного сезону. Зважаючи на агресивну поведінку «відвідувачів», було викликано представників правоохоронних органів, які зафіксували правопорушення", - сказано в офіційному повідомленні прес-служби відомства.

Читайте такожНа Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю (фото)

Там також вказано, що Служба автомобільних доріг в області як підрозділ органу державної влади висловлює занепокоєння з цього приводу і відкрито звертається до правоохоронних органів з метою недопущення таких дій у подальшому.

"Служба автомобільних доріг у Житомирській області є відкритою в роботі", - зазначають у відомстві.

У відділі комунікацій поліції Житомирської області УНІАН повідомили, що інцидент дійсно мав місце сьогодні близько 11 години. Так, отримавши повідомлення про порушення громадського порядку, правоохоронці прибули на місце події - у приміщення САД у Житомирській області ( Житомир, вул. Покровська, 16 - УНІАН).

Також до поліції надійшли звернення від обох учасників інциденту щодо неправомірних дій. Нападники - група житомирян, стверджують, що у такий спосіб вони намагалися сьогодні потрапити на прийом до керівництва САД в області.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка. Сума нанесеної матеріальної шкоди майну Служби встановлюється.