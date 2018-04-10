Спецрежим безпеки: Одесу будуть охороняти півтори тисячі поліцейських у річницю звільнення від нацистів (відео)
10:50, 10 квітня 2018Інциденти
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Поліція закликає не використовувати заборонену комуністичну символіку.
В Одесі біля пам'ятника Невідомому матросу правоохоронці встановили посилений режим контролю перед початком відзначення 74 річниці звільнення міста від нацистів.
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Як повідомляє ТСН, ситуація наразі спокійна і контрольована. На місці чергують півтори тисячі працівників правоохоронних органів, серед яких патрульні, нацгвардійці, поліцейські, "поліція діалогу".
З самого ранку у місці зборів кінологи і вибухотехніки перевірили територію на наявність небезпечних предметів, потім встановили огорожу і металошукачі.
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