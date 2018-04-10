Спецрежим безпеки: Одесу будуть охороняти півтори тисячі поліцейських у річницю звільнення від нацистів (відео)

Поліція закликає не використовувати заборонену комуністичну символіку.

В Одесі біля пам'ятника Невідомому матросу правоохоронці встановили посилений режим контролю перед початком відзначення 74 річниці звільнення міста від нацистів.

Читайте такожВ Одесі за участю понад 2 тисяч осіб стартувало велораллі, присвячений визволенню міста від нацистів (фоторепортаж)

Як повідомляє ТСН, ситуація наразі спокійна і контрольована. На місці чергують півтори тисячі працівників правоохоронних органів, серед яких патрульні, нацгвардійці, поліцейські, "поліція діалогу".

З самого ранку у місці зборів кінологи і вибухотехніки перевірили територію на наявність небезпечних предметів, потім встановили огорожу і металошукачі.