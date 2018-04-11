Повалений паркан та сутички з поліцією: як кияни «відвойовували» зелену зону у забудовника (відео)

Місцеві жителі переконують, що від будівництва вже вкрилися тріщинами будинки навколо.

У Святошинському районі Києва місцеві мешканці виступали проти будівництва багатоповерхівки у зеленій зоні. Протестувальники повалили паркан, спалили вагончики будівельників та побилися з поліцією.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, паркан навколо майбутнього будівництва звели ще восени. Тоді місцеві жителі вперше вийшли з протестом. Боронити паркан та забудовників прийшли молодики, яких в народі називають «тітушками». Представники забудовника, що також прибули на місце, стверджували, що у них є усі дозволи на будівництво.

Місцеві жителі переконують, що від такого будівництва вже вкрилися тріщинами будинки навколо, а територія будівництва, згідно генплану міста – зелена зона.

Усе це викладено в електронній петиції, де просять заборонити забудову. Поки під документом збираються підписи, місцеві обіцяють боронити територію як можуть. Серед погроз – перекриття траси. «Репетиція» вже була – на знак протесту дорогу перекривали у березні, але у вихідні

У листопаді минулого року повідомлялось про сутички між жителями багатоповерхівок і охороною будівельного майданчика на вулиці Львівській у Святошинському районі столиці. Люди протестували проти забудови, однак не змогли повалити паркан, який з’явився посеред скверу.