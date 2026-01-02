В Україні стартував Defence City: які пільги отримають оборонні підприємства

Першою компанією-резидентом став виробник жахливих для росіян вітчизняних дронів.

В Україні офіційно запрацювала державна програма Defence City, направлена на підтримку вітчизняних оборонних компаній. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Першим резидентом Defence City стало одне з найбільших технологічних виробництв, яке спеціалізується на виготовленні дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів "шахедів". Ці БПЛА показали високу ефективність на полі бою і стали справжнім жахом для російських окупантів.

За словами очільника Міноборони, програма Defence City розроблена, як системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Компанії-резиденти Defence City зможуть посилити свої виробничі потужності за рахунок:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощення митних процедур;

спеціальних гарантій захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії програми;

державної підтримки релокації та підвищення захищеності потужностей у разі необхідності.

За оцінкою експерта із систем РЕБ та зв'язку Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", українські ударні дрони далекого радіусу дії обходяться мінімум вдвічі дорожче у порівнянні з російськими "Шахедами". Ворог зміг масштабувати виробництво і замінити іноземні комплектуючі російськими аналогами.

При цьому начальник ППО 3-го армійського корпусу капітан ЗСУ Віталій "Бочка" Самойленко зазначає, що за минулий рік кількість російських БПЛА на деяких ділянках фронту збільшилася щонайменше удвічі. Ворог бере не тільки кількістю, але й застосовує нові технологічні рішення.

