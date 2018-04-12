У воротаря донецького "Шахтаря" викрали автомобіль (фото)

Викрадення кросовера зірки "гірників" сталося на вулиці Шолуденка.

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов став жертвою грабіжників. У 33-річного футболіста збірної України викрали в Києві автомобіль Audi Q7.

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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерела в правоохоронному відомстві, інцидент стався в ніч з 10 на 11 квітня. Викрадення кросовера зірки "гірників" стався на вулиці Шолуденка.

За фактом події поліція відкрила справу за статтею 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві іноземці з ножем напали на таксиста і викрали авто