Зеленський розповів, що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі

Президент акцентував, що головне завдання для української делегації – дати американцям всю реальну інформацію про те, що відбувається.

Українська делегація на переговорах в Маямі має донести до американської сторони розуміння, що Україна ніколи не була перепоною на шляху до миру, а РФ постійним повітряним терором дискредитує дипломатичний процес.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні. Зокрема, глава держави ближче до вечора очікує на перші доповіді щодо зустрічей в Маямі від української делегації у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Давида Арахамії.

"Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів. У тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, американська сторона повинна це розуміти.

Також президент додав, що потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

"Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії", - відзначив Зеленський.

Переговори у Маямі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, українська делегація прибула до Маямі.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов після прибуття до США повідомив, що розмова з американськими партнерами стосуватиметься деталей мирної угоди. Запланована зустріч зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа та Деніелом Дрісколлом, міністром армії США.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що метою візиту української делегації є доопрацювання угод про гарантії безпеки та економічне процвітання України на загальну суму $800 млрд. Передбачається їх підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі на наступному тижні.

