'Пошкодження дуже значні': РФ масовано вдарила по критичній інфраструктурі Харкова

Нова атака окупантів розцінюється як серйозний удар по системі, яка забезпечує місто теплом і світлом.

Харків знову зазнав чергових ударів від російських загарбників. Дуже значні пошкодження завдані об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі міста.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Зокрема, внаслідок ворожих ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі міста постраждала людина.

"Пошкодження дуже значні – і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом", - наголосив Терехов.

У цьому зв’язку, як зазначив мер, з кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче.

"Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації", - додав Терехов.

За його словами, коли критична інфраструктура знову і знову зазнає ударів, і система не встигає повноцінно відновлюватися – вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення – довшим і важчим.

Удари по енергосистемі Харкова - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 січня після російського удару по Харкову без світла і тепла залишились сотні тисяч жителів Харкова.

У той день російські окупанти зруйнували великий об’єкт енергетики у Харкові.

