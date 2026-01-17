Що буде далі з українською енергетикою: нардеп назвав три можливі сценарії

Під час найгіршого сценарію може бути евакуація населення з житлових кварталів, розповів Кицак.

Російські удари по українській енергетиці далі можуть відбуватися за трьома сценаріями: оптимістичному, реалістичному і негативному. Для кожного із них повинен існувати протокол дій. Про це в інтерв'ю на ютуб-каналі Суперпозиція розповів народний депутат Богдан Кицак.

За його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що Росія у подальшому не здійснить жодної атаки на критичну інфраструктуру, і це дасть можливість енергетикам відновити її роботу.

"Є більш реалістичний сценарій: що Росія рано чи пізно здійснить знову ряд атак... Це ускладнює ситуацію щодо відновлення і погіршує ситуацію загалом", - зазначив нардеп.

Водночас існує і найгірший сценарій, згідно з яким, як пояснив Кицак, Росія до кінця зими цілеспрямовано зруйнує всі генеруючі потужності України, в результаті чого такі великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

"Під час найгіршого сценарію можуть бути і евакуація населення з житлових кварталів, і ряд інших моментів, як-от розрив мереж та інші супутні наслідки", - додав він.

Ситуація в енергосистемі України

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 січня в Україні ввели аварійні відключення світла через наслідки атак РФ по об'єктах енергетики. Оприлюднені напередодні графіки знеструмлення в окремих регіонах перестали діяти. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

У Києві залишаються без тепла близько 50 будинків. За словами міського голови Віталія Кличка, ситуація потроху покращується, зараз усуваються пошкодження в деяких приміщеннях.

Тим часом, щоб пережити сувору зиму і наслідки російських обстрілів, українці змушені винаходити незвичні способи зігрітися. Мешканці українських міст розповіли журналістам, що вони скуповують через інтернет різні обігрівальні засоби, які працюють від USB, одягають на ніч багато одягу і навіть розпалюють вогнище у дворі, щоб приготувати їжу.

