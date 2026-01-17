Юрій Кобзар

Зібрані китайцями зразки мали помітні відмінності від того, що привозилии з Місяця до того.

У червні 2024 року китайський зонд Chang’e-6 доставив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця - вперше в історії. Ці зразки здивували вчених незвичайним ізотопним складом. Нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, дало пояснення цьому феномену.

Як зазначають науковці, за співвідношенням ізотопів заліза та калію місячний ґрунт зі зворотного боку Місяця помітно відрізняється від зразків, які колись доставили американські місії Apollo та китайська Chang’e-5 з ближнього боку Місяця. Це виглядало так, ніби місячний ґрунт якимось чином "неправильний" або з іншої планети.

Тепер дослідники з Китаю знайшли цьому досить просте й логічне пояснення. На їхню думку, аномалія пояснюється наслідками удару величезного астероїда, який врізався у супутник Землі мільярди років тому, створивша на зворотному боці Місяця гігантський кратер, відомиий як басейн "Південний полюс – Айткен".

Відео дня

Коли сталася ця колосальна катастрофа, поверхня й навіть частина надр Місяця дуже сильно розігрілися. Легкі елементи (зокрема калій) просто випаровувалися і вилітали в космос. А ті речовини, що залишилися, стали багатшими на важкі ізотопи – саме тому сучасний ґрунт з цієї зони виглядає "важчим" за хімічним складом.

"Таким чином, наші результати надають переконливі докази значної модифікації місячної мантії, спричиненої ударами, та демонструють, що великомасштабні удари могли відіграти ключову роль у створенні місячної асиметрії", – пояснюють автори дослідження.

Колонізація місяця вже на носі

Як писав УНІАН, заможні туристи вже можуть забронювати відпочинок на Місяці: каліфорнійський стартап Galactic Resource Utilization Space планує відкрити там готель до 2032 року. Для попереднього бронювання необхідно внести депозит в 1 мільйон доларів. Компанія заявляє, що це буде "перша в історії постійна споруда за межами Землі".

Будівництво планують розпочати у 2029 році за умови отримання всіх дозволів, використовуючи власні житлові модулі та технологію перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції. Основною цільовою аудиторією мають стати учасники комерційних космічних польотів і заможні пари, які шукають незвичайний "космічний" медовий місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: